В «Арисе» рассказали о состоянии Кокорина после травмы

33-летний Александр Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Ранее за команду из Лимасола он выступал на правах аренды. В сезоне-2022/23 россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. Кокорин забил 13 голов в 28 матчах. Для «Ариса» завоеванный в том сезоне чемпиона Кипра стал первым за всю историю существования клуба.