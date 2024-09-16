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В «Арисе» рассказали о состоянии Кокорина после травмы

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин в матче чемпионате Кипра против клуба «Омония 29М» (1:0) получил травму задней мышцы бедра.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: "Арис" Лимасол

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что сроки восстановления игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина неизвестны.

«Сроки восстановления пока неизвестны. У Саши есть жидкость в волокнах и самой поврежденной мышце. Сейчас он занимается по индивидуальной программе», — передает слова Шпилевского «РБ Спорт».

33-летний Александр Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Ранее за команду из Лимасола он выступал на правах аренды. В сезоне-2022/23 россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. Кокорин забил 13 голов в 28 матчах. Для «Ариса» завоеванный в том сезоне чемпиона Кипра стал первым за всю историю существования клуба.

В РПЛ Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

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