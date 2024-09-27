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Бывший футболист сборной Турции получил огнестрельное ранение

Как сообщает пресс‑служба «Фенербахче», на завершившего карьеру футболиста Серхата Акына совершено вооруженное нападение.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

По данным источника, нападение произошло 25 сентября, экс‑игрок получил огнестрельное ранение в ногу. Акын был экстренно госпитализирован. Остальные обстоятельства инцидента на данный момент неизвестны.

«Мы осуждаем вооруженное нападение на нашего бывшего футболиста Серхата Акына. Желаем ему скорейшего выздоровления, и ожидаем, что виновные будут привлечены к ответственности как можно скорее», — говорится в заявлении «Фернербахче».

43-летний Акын завершил карьеру в 2014 году. Он выступал за «Фенербахче» с 2000 по 2005 год. В составе команды Акын провел 154 матча, забил 49 мячей и сделал 27 результативных передач. Также полузащитник выступал за «Андерлехт», «Кельн», «Фенербахче», «Карлсруэ», «Коджаэлиспор», «Коньяспор» и «Алтай».

За сборную Турции Серхат Акын забил три гола в 16 играх.