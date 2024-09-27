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Звезды футбола, хоккея и смешанных единоборств: какие спортивные шоу смотреть в VK Видео

Популярные виды спорта радуют своих поклонников не только прямыми трансляциями. Челленджи, пресс-конференции, встречи с фанатами, шоу с подробностями внутренней жизни спортсменов и команд интересуют поклонников спорта не меньше результатов.

Делимся подборкой спортивных шоу, которые можно посмотреть на платформе VK Видео.

«Хоккейный борт» от КХЛ

Шоу, в котором Айдар Гараев, Дима Журавлёв и Макс Гончаров вместе со звёздами КХЛ весело коротают время в самолёте. Приготовьтесь к полётам с разговорами о хоккее, личными историями, играми и плей-офф по лучшим хайлайтам лиги.

Второй сезон начался со специального выпуска, в котором ведущие пригласили на природу друзей-комиков Дмитрия Позова и Надю Джабраилову. Песни у костра про Кузнецова, феномен Ковальчука, смысл хоккея и самая смешная пресс-конференция в истории.

«Ассоциации» от МИР РПЛ

Формат, в котором ведущая «Матч ТВ» и просто красавица Сабина Актерина просит звёзд лиги рассказать о том, что у них ассоциируется с определёнными словами.

Первый герой нового шоу, рассказавший свою историю — ростовский феномен Роналдо. Форвард поделился воспоминаниями о тяжёлом детстве, великолепном Рио-де-Жанейро и мечте встретиться с легендарным тезкой. Объяснил, почему Карпин — босс, а Клаудиньо — маэстро, от чего в восторге в Ростове-на-Дону и как себя чувствует после окрошки.

«HFC Fight Show Reality» от Hardcore

Участники шоу борются на вылет за право подписать контракт с Hardcore Fighting Championship. Всего в проекте участвует 16 бойцов двенадцати национальностей. Приглашенными капитанами команд стали известные бойцы: бывший чемпион UFC Тайрон Вудли и экс-чемпион Strikeforce Люк Рокхолд.

Близится полуфинал, смотрите весь сезон эксклюзивно в VK Видео.

«Челендж» от Winline МФЛ

Помимо зрелищных матчей футбол Медиалиги удивляет нестандартными правилами футбола и шоу, в котором команды борются за дополнительные очки, деньги или возможность выпустить 12-го игрока на 3 минуты.

Четвертый челлендж нового «Кубка лиги» уже в сети.

«Коммент шоу»

Ведущие: Александр Елагин, Денис Казанский, Константин Генич, Роман Гутцайт, Нобель Арустамян, Дарья Исаева.

Крупнейшее шоу о футболе и главная развлекательная спортивная программа. За все время в шоу заглянуло больше 60 гостей. Среди них — Андрей Аршавин, Леонид Слуцкий, Гарик Мартиросян, Демис Карабидис и море футболистов.

Превью матчей этих выходных — уже в VK Видео.