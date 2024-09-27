Звезды футбола, хоккея и смешанных единоборств: какие спортивные шоу смотреть в VK Видео

Первый герой нового шоу, рассказавший свою историю — ростовский феномен Роналдо. Форвард поделился воспоминаниями о тяжёлом детстве, великолепном Рио-де-Жанейро и мечте встретиться с легендарным тезкой. Объяснил, почему Карпин — босс, а Клаудиньо — маэстро, от чего в восторге в Ростове-на-Дону и как себя чувствует после окрошки.