Звезды футбола, хоккея и смешанных единоборств: какие спортивные шоу смотреть в VK Видео

Делимся подборкой спортивных шоу, которые можно посмотреть на платформе VK Видео.
«Хоккейный борт» от КХЛ
Шоу, в котором Айдар Гараев, Дима Журавлёв и Макс Гончаров вместе со звёздами КХЛ весело коротают время в самолёте. Приготовьтесь к полётам с разговорами о хоккее, личными историями, играми и плей-офф по лучшим хайлайтам лиги.
Второй сезон начался со специального выпуска, в котором ведущие пригласили на природу друзей-комиков Дмитрия Позова и Надю Джабраилову. Песни у костра про Кузнецова, феномен Ковальчука, смысл хоккея и самая смешная пресс-конференция в истории.
«Ассоциации» от МИР РПЛ
Формат, в котором ведущая «Матч ТВ» и просто красавица Сабина Актерина просит звёзд лиги рассказать о том, что у них ассоциируется с определёнными словами.
Первый герой нового шоу, рассказавший свою историю — ростовский феномен Роналдо. Форвард поделился воспоминаниями о тяжёлом детстве, великолепном Рио-де-Жанейро и мечте встретиться с легендарным тезкой. Объяснил, почему Карпин — босс, а Клаудиньо — маэстро, от чего в восторге в Ростове-на-Дону и как себя чувствует после окрошки.
«HFC Fight Show Reality» от Hardcore
Участники шоу борются на вылет за право подписать контракт с Hardcore Fighting Championship. Всего в проекте участвует 16 бойцов двенадцати национальностей. Приглашенными капитанами команд стали известные бойцы: бывший чемпион UFC Тайрон Вудли и экс-чемпион Strikeforce Люк Рокхолд.
Близится полуфинал, смотрите весь сезон эксклюзивно в VK Видео.
«Челендж» от Winline МФЛ
Помимо зрелищных матчей футбол Медиалиги удивляет нестандартными правилами футбола и шоу, в котором команды борются за дополнительные очки, деньги или возможность выпустить 12-го игрока на 3 минуты.
Четвертый челлендж нового «Кубка лиги» уже в сети.
«Коммент шоу»
Ведущие: Александр Елагин, Денис Казанский, Константин Генич, Роман Гутцайт, Нобель Арустамян, Дарья Исаева.
Крупнейшее шоу о футболе и главная развлекательная спортивная программа. За все время в шоу заглянуло больше 60 гостей. Среди них — Андрей Аршавин, Леонид Слуцкий, Гарик Мартиросян, Демис Карабидис и море футболистов.
Превью матчей этих выходных — уже в VK Видео.