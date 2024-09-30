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Буффон женился на итальянской телеведущей: видео

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон женился на журналистке и телеведущей Иларии Д'Амико, сообщает The Sun.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

46-летний Буффон и 51-летняя Илария Д'Амико поженились спустя 10 лет отношений. В 2016 году у пары родился сын Леопольдо Маттиа.

Свадебная церемония прошла в субботу, 28 сентября, в Тоскане. На торжестве присутствовали 250 человек. Среди гостей были бывшие товарищи Буффона по сборной Италии Джорджо Кьеллини, Лучано Спаллетти и Леонардо Бонуччи.

Также на свадьбе присутствовал голливудский режиссер Тим Бертон со своей спутницей актрисой Моникой Белуччи, которая выступила в качестве свидетельницы Иларии.

Ранее Буффон назвал лучшего вратаря в истории футбола.

«Я благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарем всех времен, но это не так. Они думают так, потому что я долго продержался. Но для меня лучший вратарь всех времен родом из Испании — Икер Касильяс. Он играл за самый большой клуб Европы и выигрывал все как в клубе, так и за сборную», — приводит слова Буффона Football Tweet.

Джанлуиджи Буффон — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, серебряный призер чемпионата Европы. Также вратарь 10 раз выиграл чемпионат Италии вместе с туринским «Ювентусом», победил в чемпионате Франции во время недолгого пребывания в «ПСЖ», а в составе «Пармы» стал обладателем Кубка УЕФА и Кубка Италии.