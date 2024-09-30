Буффон женился на итальянской телеведущей: видео

«Я благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарем всех времен, но это не так. Они думают так, потому что я долго продержался. Но для меня лучший вратарь всех времен родом из Испании — Икер Касильяс. Он играл за самый большой клуб Европы и выигрывал все как в клубе, так и за сборную», — приводит слова Буффона Football Tweet.