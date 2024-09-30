Неймар вернулся к тренировкам в общей группе «Аль-Хиляля»

Неймар поделился несколькими фотографиями с тренировки в общей группе в одной из своих соцсетей.
«Рад вернуться в группу. Теперь это все сплошная радость», — подписал публикацию Неймар.
Ранее сообщалось, что восстановление Неймара затягивается и он не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии минимум до января.
Напомним, в августе 2023 года Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за €90 млн. За саудовский клуб 32-летний футболист провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.
В октябре прошлого года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии. Позднее он перенес операцию на передней крестообразной связке и на разорванном мениске.
Действующее трудовое соглашение игрока с «Аль-Хилялем» рассчитано до лета 2025 года.
В конце июля стало известно, что Неймар вошел в тройку самых высокооплачиваемых игроков в Саудовской Аравии. В этом сезоне он гарантировано заработает 100 млн евро.
В текущем сезоне «Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками.