Клуб из Медиалиги подписал бывшего игрока сборной Польши

Последним профессиональным клубом Рыбуса был казанский «Рубин», который он покинул в июле этого года. Ранее 35-летний поляк выступал за грозненский «Терек», а также московские «Локомотив» и «Спартак». Вместе с «Локомотивом» он стал чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.