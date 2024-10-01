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Клуб из Медиалиги подписал бывшего игрока сборной Польши

Бывший защитник сборной Польши Мацей Рыбус подписал контракт с медийной командой ФК «10». Об этом сообщает клубный телеграм-канал.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Рыбус вел переговоры с пятью клубами Медиалиги, в том числе с «Амкалом».

ФК «10» — медиафутбольный клуб, президентом которого является известный комик и телеведущий Азамат Мусагалиев. В команде выступают бывшие футболисты РПЛ Евгений Помазан, Брайан Идову, Павел Голышев и Владимир Обухов.

Последним профессиональным клубом Рыбуса был казанский «Рубин», который он покинул в июле этого года. Ранее 35-летний поляк выступал за грозненский «Терек», а также московские «Локомотив» и «Спартак». Вместе с «Локомотивом» он стал чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.

Всего на счету Рыбуса 218 матчей в РПЛ, в которых он забил 23 матча и сделал 28 голевых передач. Он занимает первое место по сыгранным матчам и второе место по забитым мячам в РПЛ среди польских футболистов.

Также в активе Рыбуса 66 матчей за сборную Польши, в которых он забил 2 мяча и сделал 14 голевых передач. Он защищал цвета национальной команды на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.