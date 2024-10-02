Тело Марадоны будет перенесено в мавзолей в Буэнос-Айресе

Отмечается, что прошение на перенос тела попросили дочери Марадоны Дальма и Джаннина.
«Поскольку перенос тела запрашивается по гуманитарным и эмоциональным причинам, и речь идет о предоставлении конкретной возможности для того, чтобы его родственники, а также все желающие, могли бы прийти, чтобы выразить свои соболезнования или дань памяти близкому человеку, я считаю, что, если перенос останков никаким образом не поставит под угрозу их сохранность, нет оснований для отклонения запроса», — говорится в постановлении суда города Сан-Исидро, которое приводит газета Clarin.
В настоящий момент тело Марадоны покоится на кладбище в пригороде Буэнос-Айреса, которое закрыто для посещения. В новом мавзолее, который строится в центре города, отдать дань памяти легендарному футболисту смогут все желающие.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. ФИФА по итогам голосования на своем официальном сайте признала аргентинца одним из лучших футболистов XX века.