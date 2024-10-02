В Болгарии таксист заехал на стадион во время футбольного матча

На 76-й минуте матча внутри стадиона «Драгалевци» неожиданно появилось желтое такси. Один из сотрудников стадиона подошел к таксисту и у углового флага объяснил, как ему выехать обратно. Курьезный эпизод попал в прямую трансляцию матча.