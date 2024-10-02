В Болгарии таксист заехал на стадион во время футбольного матча

На 76-й минуте матча внутри стадиона «Драгалевци» неожиданно появилось желтое такси. Один из сотрудников стадиона подошел к таксисту и у углового флага объяснил, как ему выехать обратно. Курьезный эпизод попал в прямую трансляцию матча.
Стадион «Драгалевци», вмещающий полторы тысячи человек, находится в одноименном районе на окраине Софии, где расположено большое количество частных домов и коттеджей. Вероятно, таксист заехал на стадион из-за ошибки навигатора, который проложил маршрут через территорию спортивного комплекса.
«Септември» занимает в турнирной таблице чемпионата Болгарии предпоследнее, 15-е место. «ЦСКА 1948» располагается на седьмой строчке.