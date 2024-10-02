Митрюшкин заявил, что порекомендовал Миранчука директору «Сьона»

«Антон советовался и писал за несколько дней до перехода. Поговорили, обсудили кое-какие детали. На самом деле, о футболе немного меньше, скорее о жизни, быте. Плюс спортивный директор “Сьона” советовался. Я ему сразу сказал, что могут не сомневаться: из свободных русских игроков он лучший. Что рассказал Антону по поводу Швейцарии? Это другой ритм жизни, более спокойный. Тем более регион, где располагается клуб, — спокойный. Думаю, первое впечатление от Швейцарии у него будет более спокойное», — цитирует Митрюшкина «Советский спорт».