Митрюшкин заявил, что порекомендовал Миранчука директору «Сьона»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, который ранее выступал за «Сьон», рассказал о своей роли в переходе в швейцарский клуб экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука. Полузащитник присоединился к «Сьону» 9 сентября на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.
«Антон советовался и писал за несколько дней до перехода. Поговорили, обсудили кое-какие детали. На самом деле, о футболе немного меньше, скорее о жизни, быте. Плюс спортивный директор “Сьона” советовался. Я ему сразу сказал, что могут не сомневаться: из свободных русских игроков он лучший. Что рассказал Антону по поводу Швейцарии? Это другой ритм жизни, более спокойный. Тем более регион, где располагается клуб, — спокойный. Думаю, первое впечатление от Швейцарии у него будет более спокойное», — цитирует Митрюшкина «Советский спорт».
22 сентября Миранчук дебютировал в чемпионате Швейцарии в матче против «Лугано» (0:0). По информации издания Blick, зарплата Антона в клубе составит 1,3 млн евро. Он стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Швейцарии после полузащитника «Базеля» Джердана Шакири.
1 июля у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. За «железнодорожников» полузащитник провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативных передачи. В составе «Локомотива» Миранчук выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.