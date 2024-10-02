Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митрюшкин заявил, что порекомендовал Миранчука директору «Сьона»

По словам голкипера, Антон Миранчук на тот момент был лучшим из свободных русских футболистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, который ранее выступал за «Сьон», рассказал о своей роли в переходе в швейцарский клуб экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука. Полузащитник присоединился к «Сьону» 9 сентября на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.

«Антон советовался и писал за несколько дней до перехода. Поговорили, обсудили кое-какие детали. На самом деле, о футболе немного меньше, скорее о жизни, быте. Плюс спортивный директор “Сьона” советовался. Я ему сразу сказал, что могут не сомневаться: из свободных русских игроков он лучший. Что рассказал Антону по поводу Швейцарии? Это другой ритм жизни, более спокойный. Тем более регион, где располагается клуб, — спокойный. Думаю, первое впечатление от Швейцарии у него будет более спокойное», — цитирует Митрюшкина «Советский спорт».

22 сентября Миранчук дебютировал в чемпионате Швейцарии в матче против «Лугано» (0:0). По информации издания Blick, зарплата Антона в клубе составит 1,3 млн евро. Он стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Швейцарии после полузащитника «Базеля» Джердана Шакири.

1 июля у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. За «железнодорожников» полузащитник провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативных передачи. В составе «Локомотива» Миранчук выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Сьон
Локомотив
Спартак