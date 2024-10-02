Одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя гол португальца

Криштиану Роналду стал автором победного гола на 76-й минуте.
По данным СМИ, защитник «Аль-Насра» Салем Аль-Наджди получил травму головы, празднуя гол португальского футболиста. Аль-Наджди, которого заменили в первом тайме, вскочил со скамейки запасных и сильно ударился головой о крышу. Игрок упал и в течение нескольких минут игрок был без сознания.
Арбитр остановил игру, чтобы Аль-Наджди оказали медицинскую помощь. Защитник пришел в себя и его унесли на носилках в раздевалку. Госпитализация не понадобилась. 21-летний защитник покинул стадион пешком в сопровождении врача команды. Позже стало известно, что Аль-Наджди чувствует себя хорошо и будет готов к следующей игре.
«У игрока было высокое давление, и мы будем следить за тем, что с ним будет дальше», — прокомментировал произошедшее главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли.