Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя гол португальца

В матче 2-го тура Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» на своем поле победил «Аль-Райян» со счетом 2:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Криштиану Роналду стал автором победного гола на 76-й минуте.

По данным СМИ, защитник «Аль-Насра» Салем Аль-Наджди получил травму головы, празднуя гол португальского футболиста. Аль-Наджди, которого заменили в первом тайме, вскочил со скамейки запасных и сильно ударился головой о крышу. Игрок упал и в течение нескольких минут игрок был без сознания.

Арбитр остановил игру, чтобы Аль-Наджди оказали медицинскую помощь. Защитник пришел в себя и его унесли на носилках в раздевалку. Госпитализация не понадобилась. 21-летний защитник покинул стадион пешком в сопровождении врача команды. Позже стало известно, что Аль-Наджди чувствует себя хорошо и будет готов к следующей игре.

«У игрока было высокое давление, и мы будем следить за тем, что с ним будет дальше», — прокомментировал произошедшее главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли.