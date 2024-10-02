Одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя гол португальца

Арбитр остановил игру, чтобы Аль-Наджди оказали медицинскую помощь. Защитник пришел в себя и его унесли на носилках в раздевалку. Госпитализация не понадобилась. 21-летний защитник покинул стадион пешком в сопровождении врача команды. Позже стало известно, что Аль-Наджди чувствует себя хорошо и будет готов к следующей игре.