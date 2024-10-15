Президент Ла Лиги призвал ФИФА отменить клубный ЧМ 2025 года

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить клубный чемпионат мира, который пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.
«Президент ФИФА, вы сами знаете, что аудиовизуальные права на показ турнира проданы не за тот бюджет, о котором вы говорили ранее. Вам известно об отсутствии спонсорской поддержки. Вы знаете, что лиги и профсоюз футболистов не хотят клубного чемпионата мира. Уберите его уже сейчас! Уберите его, и давайте сядем за стол переговоров. Диалог и переговоры — это разные вещи. Переговоры заканчиваются соглашением, а диалог заканчивается ничем. Мы ведём диалог с ФИФА уже много лет. Я уверен, что мы достигнем соглашения», — приводит слова Тебаса Marca.
Ранее стало известно о том, что Ла Лига подала жалобу на ФИФА в Еврокомиссию. Возглавляемая Хавьером Тебасом организация недовольна большим количеством матчей в сезоне, которое может сказаться на состоянии игроков.
Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года станет 21-м розыгрышем Клубного чемпионата мира по футболу, а так же первым по новому формату, в котором примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Расширенный турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года, однако ФИФА перенесла соревнования на более поздний год, как результат переноса чемпионата Европы и Кубка Америки, которые были перенесены с середины 2020 года на середину 2021 года из-за пандемии COVID-19.