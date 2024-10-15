Президент Ла Лиги призвал ФИФА отменить клубный ЧМ 2025 года

«Президент ФИФА, вы сами знаете, что аудиовизуальные права на показ турнира проданы не за тот бюджет, о котором вы говорили ранее. Вам известно об отсутствии спонсорской поддержки. Вы знаете, что лиги и профсоюз футболистов не хотят клубного чемпионата мира. Уберите его уже сейчас! Уберите его, и давайте сядем за стол переговоров. Диалог и переговоры — это разные вещи. Переговоры заканчиваются соглашением, а диалог заканчивается ничем. Мы ведём диалог с ФИФА уже много лет. Я уверен, что мы достигнем соглашения», — приводит слова Тебаса Marca.