«Динамо» и сборная России поздравили Льва Яшина с 95-летием

«22 октября — особенная дата для всего мирового спорта. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения великого Льва Ивановича Яшина. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового футбола, а вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Лев Иванович был не просто вратарем — он был символом чести, отваги и безграничной преданности своему клубу и делу. Лев Иванович, мы помним. И очень-очень гордимся. С днем рождения», — сказано в сообщение в официальном телеграм-канале «Динамо».
Также к поздравлениям присоединился телеграм-канал сборной России по футболу.
«Легендарный футболист и единственный вратарь в истории мирового футбола, получивший “Золотой мяч”. Лев Иванович опередил время, став истинным новатором во вратарском ремесле. Это первый голкипер, который был настоящим хозяином всей штрафной площади. За гибкость его прозвали Черной пантерой, за отменную реакцию — Черным пауком. В составе сборной СССР Яшин выиграл золотые медали Олимпийских игр 1956 года и чемпионат Европы 1960 года. Вечная вам память, Лев Иванович!», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.
На протяжении всей своей карьеры Лев Яшин выступал за московское «Динамо», с которым стал пятикратным чемпионом и трехкратным обладателем Кубка СССР. За сборную СССР он провел 74 матча, в которых пропустил 70 мячей и 25 раз сыграл на ноль. Профессиональную карьеру Яшин завершил в 1970 году.
Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». С 2019 года французский журнал France Football одновременно с «Золотым мячом» вручает награду лучшем вратарю года — трофей имени Льва Яшина.
Яшин скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет из-за осложнений, связанных с ампутацией ноги, которую он перенес в 1986 году из-за развития гангрены.