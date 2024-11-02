Команда Слуцкого заняла второе место в чемпионате Китая

Команда Слуцкого лидировала за два тура до конца чемпионата, но потеряла очки в матче с «Шэньчжэнем» (2:2) и позволила «Шанхай Порт» выйти вперед. «Шанхай Порт» выиграл чемпионат страны в третий раз в своей истории и второй раз подряд.