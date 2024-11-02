Команда Слуцкого заняла второе место в чемпионате Китая

В матче 30‑го тура команда Леонида Слуцкого обыграла «Чэнду» со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились У Си (45‑я минута) и Юй Ханьчао (81).
«Шанхай Шэньхуа» набрал 77 очков, но не смог обойти лидирующий «Шанхай Порт» (78), который в последнем туре разгромил «Тяньцзинь» (5:0) и сохранил первое место.
Команда Слуцкого лидировала за два тура до конца чемпионата, но потеряла очки в матче с «Шэньчжэнем» (2:2) и позволила «Шанхай Порт» выйти вперед. «Шанхай Порт» выиграл чемпионат страны в третий раз в своей истории и второй раз подряд.
Леонид Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января 2024 года. В тренерский штаб 53-летнего специалиста входят Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий. В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая, а в Кубке Китая дошел до полуфинала, где уступил «Шанхай Порт».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Уралан», «Москву», «Халл Сити» и «Витесс».