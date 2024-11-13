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ФИФА хочет позволить тренерам запрашивать видеоповторы

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует продолжить тестирование системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS). Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

FVS предоставит главным тренерам возможность запрашивать видеоповтор непосредственно во время игры, если, по их мнению, судьи неверно оценили игровой эпизод. Планируется, что у тренеров каждой из играющих команд будет право на два запроса за матч, после которых главный арбитр будет смотреть повторы без обращения к видеоассистентам.

Система уже была протестирована на юношеском турнире ФИФА в Цюрихе, а также на женских чемпионатах мира до 17 и 20 лет. В декабре ФИФА намерена запросить у Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) разрешение на продолжение тестирования технологии в чемпионатах низшего уровня, где на одном матче могут работать не более 4−5 камер.

«Мы не заметили ничего неожиданного. Как и было решено, ФИФА представит отчет на следующем ежегодном собрании IFAB и попросит продолжить испытания на более широкой основе. Несколько ассоциаций-членов ФИФА уже проявили интерес к участию в тестировании системы. Если IFAB даст разрешение, то в следующем году будет проведено несколько соревнований с использованием FVS.

Предоставление судье возможности инициировать просмотр означало бы, что на него будет оказываться дополнительное давление, поскольку игроки будут пытаться убедить судью обратиться к монитору каждый раз, когда принимается решение. По этой причине тренеры несут ответственность за решение о подаче запроса на видеоповтор, хотя они могут его подать по рекомендации игроков, поскольку те часто находятся ближе к инциденту, если не принимают в нем непосредственное участие», — заявил председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Возможность взять «челлендж» для пересмотра определенных эпизодов по ходу игры уже существует в других видах спорта, среди которых баскетбол, хоккей, теннис, волейбол, бейсбол и американский футбол.