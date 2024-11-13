ФИФА хочет позволить тренерам запрашивать видеоповторы

«Мы не заметили ничего неожиданного. Как и было решено, ФИФА представит отчет на следующем ежегодном собрании IFAB и попросит продолжить испытания на более широкой основе. Несколько ассоциаций-членов ФИФА уже проявили интерес к участию в тестировании системы. Если IFAB даст разрешение, то в следующем году будет проведено несколько соревнований с использованием FVS.



Предоставление судье возможности инициировать просмотр означало бы, что на него будет оказываться дополнительное давление, поскольку игроки будут пытаться убедить судью обратиться к монитору каждый раз, когда принимается решение. По этой причине тренеры несут ответственность за решение о подаче запроса на видеоповтор, хотя они могут его подать по рекомендации игроков, поскольку те часто находятся ближе к инциденту, если не принимают в нем непосредственное участие», — заявил председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.