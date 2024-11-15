«Атланта» вновь не показала флаг России на фото Миранчука

В их вошли защитники Стиан Грегерсен (Норвегия) и Луис Абрам (Перу), полузащитники Алексей Миранчук (Россия), Бартош Слиш (Польша) и Эфраин Моралес (Боливия), а также нападающие Саба Лобжанидзе (Грузия) и Люк Бреннан (США U20).
Все игроки, вызванные в сборные, за исключением Миранчука и боливийца Моралеса, были изображены на фоне национальных флагов.
Ранее «Атланта» несколько раз не показывала флаг России рядом с фото Миранчука во время представления стартового состава команды. Позднее американский клуб решил полностью отказаться от использования национальных флагов.
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.
В ¼ финала плей-офф МЛС «Атланта» на выезде сыграет с «Орландо Сити». Встреча пройдет 24 ноября.