«Чувствую себя как Загитова». Слуцкий — о популярности в Китае

«Я себя там чувствую просто рок-звездой, не знаю, группа Metallica. Ну то есть это просто нереально. Мы сейчас, когда прилетели после последней игры с “Чэнду”, нас пять тысяч болельщиков встречали в аэропорту. Каждый, например, заезд в отель… То есть они как-то знают все наши расписания, когда мы в какой отель заезжаем. То есть спуститься вниз, когда ты живешь в отеле, что дома, что на выезде, невозможно. Вот просто физически невозможно.



На тебя сразу, как… Яровинский говорит, сейчас они как хлынут. Ты просто купаешься в болельщинской любви. Я себя чувствую как какая-то Алина Загитова, которая выступила, и ей вот плюшевых медведей или всех там кидают на лед. То есть они дарят все время микроподарки», — сказал Слуцкий.