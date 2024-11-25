«Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и выбыла из плей-офф МЛС

Единственный мяч на 39-й минуте забил нападающий хозяев Рамиро Энрике.
Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями. В дебютном сезоне 29-летний россиянин провел за американский клуб 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
За выход в финал «Орландо Сити» дома поборется с «Нью-Йорк Ред Буллс». Во втором полуфинале «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет с «Сиэтл Санундерс». Обе встречи пройдут в воскресенье, 1 декабря. Финальный матч будет сыгран 8 декабря.
«Атланта» впервые с 2019 года сумела пройти первый раунд плей-офф МЛС.
Новый сезон в МЛС стартует 22 февраля 2025 года. Количество команд в лиге увеличится до 30 — лигу пополнит новый клуб «Сан-Диего».