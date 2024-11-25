«Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и выбыла из плей-офф МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями. В дебютном сезоне 29-летний россиянин провел за американский клуб 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.