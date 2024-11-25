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«Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и выбыла из плей-офф МЛС

«Атланта Юнайтед» на выезде уступила «Орландо Сити» (0:1) в матче ¼ финала плей-офф МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный мяч на 39-й минуте забил нападающий хозяев Рамиро Энрике.

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями. В дебютном сезоне 29-летний россиянин провел за американский клуб 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

За выход в финал «Орландо Сити» дома поборется с «Нью-Йорк Ред Буллс». Во втором полуфинале «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет с «Сиэтл Санундерс». Обе встречи пройдут в воскресенье, 1 декабря. Финальный матч будет сыгран 8 декабря.

«Атланта» впервые с 2019 года сумела пройти первый раунд плей-офф МЛС.

Новый сезон в МЛС стартует 22 февраля 2025 года. Количество команд в лиге увеличится до 30 — лигу пополнит новый клуб «Сан-Диего».