Правящая партия Грузии выдвинула в президенты чемпиона России по футболу

Михаил Кавелашвили является шестикратным чемпионом Грузии с тбилисским «Динамо». В 1995 году он выступал за владикавказский клуб «Спартак-Аланию». Под руководством Валерия Газзаева команда стала чемпионом России. Помимо этого, нападающий выступал в Английской Премьер-лиге за «Манчестер Сити». В составе «горожан» форвард провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча. Также Кавелашвили играл за ряд швейцарских клубов — «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау» и «Базель». За сборную Грузии он сыграл 46 матчей, забил 9 мячей. Кавелашвили завершил карьеру футболиста в 2006 году.