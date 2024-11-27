Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правящая партия Грузии выдвинула в президенты чемпиона России по футболу

Партия «Грузинская мечта», имеющая большинство в парламенте, выдвинула в президенты бывшего футболиста, а ныне депутата Михаила Кавелашвили.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Чемпион России 1995 в составе «Спартака-Алания» Михаил Кавелашвили выдвинут в кандидаты на пост президента Грузии. Об этом сообщил почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Команда приняла единогласное решение относительно выдвижения Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии», — сказал Иванишвили.

Президентские выборы в Грузии состоятся 14 декабря. Глава государства впервые будет избран не всенародным голосованием, а в парламенте. Выбирать президента будет избирательная коллегия из 300 человек, в том числе 150 депутатов парламента, члены Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики в изгнании, представители местного самоуправления.

Михаил Кавелашвили является шестикратным чемпионом Грузии с тбилисским «Динамо». В 1995 году он выступал за владикавказский клуб «Спартак-Аланию». Под руководством Валерия Газзаева команда стала чемпионом России. Помимо этого, нападающий выступал в Английской Премьер-лиге за «Манчестер Сити». В составе «горожан» форвард провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча. Также Кавелашвили играл за ряд швейцарских клубов — «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау» и «Базель». За сборную Грузии он сыграл 46 матчей, забил 9 мячей. Кавелашвили завершил карьеру футболиста в 2006 году.

Михаил Кавелашвили в 2016 году спортсмен избрался от «Грузинской мечты» в парламент, а в марте этого года вошел в группу «Сила народа», основанную несколькими выходцами из «Грузинской мечты».