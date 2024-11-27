Полузащитницу женского «Локомотива» обманули почти на 4 млн

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». Стельмахова оформила кредиты на родителей и отправила мошенникам все деньги, что нашла дома.
История началась 21 ноября, когда ей позвонили под видом сотрудника МТС и предложили продлить договор на пользование сим-картой. Девушка согласилась и продиктовала код, который ей пришел. Следом позвонил другой человек, заявив, что у нее произошла утечка данных и чтобы спасти все ее деньги, нужно оформить кредит на 664 тыс. и перевести деньги на «безопасную банковскую ячейку».
Позже люди на другом конце телефона сказали, что у ее родителей тоже есть проблемы с безопасностью сохранения денег на счетах. Тогда Стельмахова оформила еще один кредит на 500 тыс. и перевела родительские деньги себе на карту.
После этих махинаций обманщики попросили найти все наличные средства дома и отдать их определенному человеку, назвав кодовое слово. Так Софья отдала еще 275 тыс. рублей.
Только 25 ноября после разговора с родителями молодая спортсменка поняла, что ее обманули и написала заявление в полицию.