Полузащитницу женского «Локомотива» обманули почти на 4 млн

История началась 21 ноября, когда ей позвонили под видом сотрудника МТС и предложили продлить договор на пользование сим-картой. Девушка согласилась и продиктовала код, который ей пришел. Следом позвонил другой человек, заявив, что у нее произошла утечка данных и чтобы спасти все ее деньги, нужно оформить кредит на 664 тыс. и перевести деньги на «безопасную банковскую ячейку».