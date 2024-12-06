Виктор Дьокереш забил 60 голов в 2024 году

Лиссабонский «Спортинг» на выезде проиграл «Морейренсе» в матче 13‑го тура чемпионата Португалии. Игра завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Диниш Пинту и Гильерме Шеттине. Единственный мяч «Спортинга» забил с пенальти шведский нападающий Виктор Дьокереш.
Для Дьокереша это 60‑й гол в 2024 году. Из них 17 голов швед забил в текущем чемпионате Португалии. Он лучший снайпер турнира. В 2023 году Криштиану Роналду хватило 54 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром года.
«Спортинг» потерпел второе подряд поражение в лиге, однако сохранил первое место в турнирной таблице с 33 очками. У идущего на втором месте «Порту» 30 очков, но при этом есть матч в запасе, а лидером по потерянным очкам стала «Бенфика», у которой впереди на два матча больше, чем у конкурентов. В следующем туре чемпионата Португалии «Спортинг» дома сыграет с «Боавиштой».