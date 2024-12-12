Андрей Аршавин: я все деньги привез в Россию

«Сохранились ли у меня деньги после карьеры? Да. Я, наверное, один из тех людей, которые деньги не вывозили за границу. Я все деньги привез в Россию. Понятно, что я тратил деньги, но я сохранил деньги, какое-то amount of money (англ. — количество денег).



За рекламу Pepsi я получил 250−300 тысяч, по-моему. Долларов или евро. Ходит информация, что я получил 1,3 млн долларов? Может, за два года. Тогда да. Там они вместе с Lay's считали.



На что тратил деньги? Что-то сберег, где-то квартиру купил, где-то просто прожил. Алименты? На первых четырех детей я плачу почти 50% алиментов. Я не могу называть сумму. Так сразу вскроется мой контракт с “Матч ТВ”, с “Зенитом”. Это нельзя в натуральных цифрах называть. До миллиона или свыше миллиона? Если все вместе, то больше», — рассказал Аршавин.