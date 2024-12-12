Месси и другие игроки «Интер Майами» посетили Азербайджан

«Во время визита в Баку у меня была возможность познакомиться с богатой культурой Азербайджана и его людьми. От своего имени и от имени моих товарищей по команде благодарю всех за организацию этой встречи. Поддержка и гостеприимство были очень хорошими. Большое спасибо», — сказал Месси.