Месси и другие игроки «Интер Майами» посетили Азербайджан

Вместе с Месси в Азербайджан приехали его именитые одноклубники — Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
«Во время визита в Баку у меня была возможность познакомиться с богатой культурой Азербайджана и его людьми. От своего имени и от имени моих товарищей по команде благодарю всех за организацию этой встречи. Поддержка и гостеприимство были очень хорошими. Большое спасибо», — сказал Месси.
Футболисты возложили цветы к могиле третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, а затем провели встречу с болельщиками в Baku Crystal Hall.
В минувшем сезоне «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата МЛС, однако в первом раунде плей-офф неожиданно уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Месси провел за «Интер Майами» 22 матча в минувшем сезоне, в которых забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач. 37-летний аргентинец был признан самым ценным игроком сезона в МЛС. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.