Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси и другие игроки «Интер Майами» посетили Азербайджан

Капитан «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси посетил Центр Гейдара Алиева в Баку. Об этом сообщает Oxu.az.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вместе с Месси в Азербайджан приехали его именитые одноклубники — Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

«Во время визита в Баку у меня была возможность познакомиться с богатой культурой Азербайджана и его людьми. От своего имени и от имени моих товарищей по команде благодарю всех за организацию этой встречи. Поддержка и гостеприимство были очень хорошими. Большое спасибо», — сказал Месси.

Футболисты возложили цветы к могиле третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, а затем провели встречу с болельщиками в Baku Crystal Hall.

В минувшем сезоне «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата МЛС, однако в первом раунде плей-офф неожиданно уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Месси провел за «Интер Майами» 22 матча в минувшем сезоне, в которых забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач. 37-летний аргентинец был признан самым ценным игроком сезона в МЛС. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.