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«Было обидно». Агент Халка — о предложении сыграть в Медиалиге

Агент бывшего нападающего «Зенита» Халка Аказ Феллегер рассказал о шансах медиафутбольной команды «Чисто Питер» заполучить его клиента. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне команда из Санкт-Петербурга написала 38-летнему бразильцу в соцсети с предложением сыграть за них в Медиалиге. Сообщение было написано на португальском языке. Халк ответил, что ничего не понял.

«Халк — действующий спортсмен. Он играет за “Атлетико Минейро” на высоком уровне, несмотря на свой возраст. Даже обидно от таких обращений. Ноль шансов», — сказал Феллегер.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На его счету 148 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита».

В феврале 2021 года Халк вернулся в Бразилию, подписав контракт с «Атлетико Минейро». В этом сезоне 38-летний нападающий провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач. Контракт Халка действует до конца 2026 года.

Зенит