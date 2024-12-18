«Лучший игрок мира — черный и бразилец». Роналдо — о Винисиусе

«Они пытались стереть тебя, мой друг, но ты продолжал танцевать. Лучший игрок в мире — темнокожий и бразилец», — сказал Роналдо.
Винисиус стал шестым бразильцем в истории, выигравшим награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Ранее обладателями данного приза становились Роналдо (3),
Роналдиньо (2), а также Ромарио, Ривалдо и Кака (все — по 1).
В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком турнира. Также 24-летний бразилец выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании. Винисиус занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив награду полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.