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«Лучший игрок мира — черный и бразилец». Роналдо — о Винисиусе

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо отреагировал на вручение полузащитнику «Реала» Винисиуса Жуниора награды лучшему футболисту года по версии ФИФА. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Они пытались стереть тебя, мой друг, но ты продолжал танцевать. Лучший игрок в мире — темнокожий и бразилец», — сказал Роналдо.

Винисиус стал шестым бразильцем в истории, выигравшим награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Ранее обладателями данного приза становились Роналдо (3),
Роналдиньо (2), а также Ромарио, Ривалдо и Кака (все — по 1).

В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком турнира. Также 24-летний бразилец выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании. Винисиус занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив награду полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Бразилия
Реал