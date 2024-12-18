«Лучший игрок мира — черный и бразилец». Роналдо — о Винисиусе

Винисиус стал шестым бразильцем в истории, выигравшим награду лучшему игроку года по версии ФИФА. Ранее обладателями данного приза становились Роналдо (3),

Роналдиньо (2), а также Ромарио, Ривалдо и Кака (все — по 1).