Моуринью опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем

«Для тех из вас, кто проявил беспокойство, я сообщаю, что известия о моей операции сильно преувеличены. Это просто быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю работу на тренировках в первый же день после праздников, как всегда. Я ни разу за 25 лет не пропустил ни одного занятия и не собираюсь начинать это делать», — заявил Моуринью в соцсетях.