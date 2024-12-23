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Моуринью опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на слухи о том, что ему требуется операция.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу сообщил в соцсетях, что Моуринью предстоит операция, не уточнив ее серьезность. После этого болельщики начали выражать обеспокоенность на личных страницах Моуриньо.

«Для тех из вас, кто проявил беспокойство, я сообщаю, что известия о моей операции сильно преувеличены. Это просто быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю работу на тренировках в первый же день после праздников, как всегда. Я ни разу за 25 лет не пропустил ни одного занятия и не собираюсь начинать это делать», — заявил Моуринью в соцсетях.

61‑летний Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Стамбульский клуб занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 36 очков в 16 матчах. «Фенербахче» отстает от лидирующего «Галатасарая» на восемь очков.

До назначения в «Фенербахче» последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.