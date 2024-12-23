Слуцкий высказался о своей популярности в YouTube, наступившей в 2023 году

И я понимал, что моя популярность как YouTube-персонажа, она выше, чем футбольного тренера. И это, с одной стороны, было классно, а с другой стороны, блин, а чего же ты должен вообще добиться в своей профессиональной деятельности, чтобы это всегда перебивало какое-то шоу юмористическое, в котором ты пошёл и поучаствовал? Я всегда делаю то, что мне хочется, то, что мне нравится. Я не смотрю, когда все смотрят шоу наше с Дзюбой и тут же его критикуют, но просмотров там просто нереальное количество. И я же общаюсь внутри футбольного сообщества, и Артём общается, и у меня куча друзей, всё футбольное сообщество внутри реагировало просто с восторгом, просто с восторгом. Мне могли звонить топовые игроки, которые на камеру сказали: «Нет, это безобразие, такая нецензурная брань, она не красит, конечно, заслуженного тренера России, одного из лучших игроков». И этот же игрок мне звонил два дня назад и говорит: «Я смотрел выпуск с тем-то, но это вообще просто [классно]», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.