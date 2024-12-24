Футболист рассказал об обмане игроков на огромные деньги

Александр Сапета рассказал о своем отношении к большим деньгам.
«У меня есть небольшой ресторан в Саратове и еще одно предприятие — но всем рулит отец. Слава богу, он был рядом, когда на меня свалились большие деньги — всегда подсказывал, куда лучше вложиться, чуйка никогда не обманывала. Когда меня просили определенную сумму на какие‑то сомнительные истории, я шел за советом к отцу. Именно поэтому меня ни разу в жизни не “кинули”. Сильно удивляюсь, когда читаю, как некоторых футболистов разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям», — приводит слова Сапеты Sport24.
Также футболист признался, что в молодости тратил большие деньги на одежду.
«Я был диким шмоточником. Однажды купил кожаную куртку от Philipp Plein — отдал где-то 600 тысяч. Раньше этот бренд был очень популярен среди футболистов — нравились черепа, стразы. Проходил в ней недолго и кому-то подарил», — добавил Сапета.
35‑летний Сапета является воспитанником футбольного клуба «Сатурн». В составе московского «Динамо» Сапета выиграл первенство ФНЛ в сезоне-2016/2017. Сейчас Александр играет за вторую команду «Пари НН». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца декабря этого года.