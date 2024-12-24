Футболист рассказал об обмане игроков на огромные деньги

«У меня есть небольшой ресторан в Саратове и еще одно предприятие — но всем рулит отец. Слава богу, он был рядом, когда на меня свалились большие деньги — всегда подсказывал, куда лучше вложиться, чуйка никогда не обманывала. Когда меня просили определенную сумму на какие‑то сомнительные истории, я шел за советом к отцу. Именно поэтому меня ни разу в жизни не “кинули”. Сильно удивляюсь, когда читаю, как некоторых футболистов разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям», — приводит слова Сапеты Sport24.