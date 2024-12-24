Слуцкий — о критике: Не считаю себя неуспешным

«У меня есть куча людей, которые вышли на другой уровень. Есть Джаррод Боуэн, есть Мартин Эдегор, есть Хвича Кварацхелия, есть Александр Головин. Лучший русский игрок говорит, что Слуцкий — лучший тренер в его карьере. Боуэн это говорит. Эдегор это говорит. Кварацхелия это говорит. В прошлом году на “Золотой мяч” были номинированы два игрока, с которыми я работал: Хвича Кварацхелия и Мартин Эдегор. Два игрока, номинированные на “Золотой мяч”. Я не считаю себя неуспешным», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.