Слуцкий — о критике: Не считаю себя неуспешным

Леонид Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив одно очко клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.
«У меня есть куча людей, которые вышли на другой уровень. Есть Джаррод Боуэн, есть Мартин Эдегор, есть Хвича Кварацхелия, есть Александр Головин. Лучший русский игрок говорит, что Слуцкий — лучший тренер в его карьере. Боуэн это говорит. Эдегор это говорит. Кварацхелия это говорит. В прошлом году на “Золотой мяч” были номинированы два игрока, с которыми я работал: Хвича Кварацхелия и Мартин Эдегор. Два игрока, номинированные на “Золотой мяч”. Я не считаю себя неуспешным», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Контракт экс-тренерс сборной России Леонида Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2025 года.