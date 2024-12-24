Леонид Слуцкий рассказал, сколько планирует работать в Китае

«Обычно тренеров здесь спрашивают: “А когда ты перевезешь свою семью?”. Моя семья — это мама и сын. Сын взрослый, ему тут делать нечего. Он учится, строит собственные карьеры, планы, соответственно, без шансов в Шанхае. Соответственно, мама уже в возрасте. Поэтому, если бы у меня была жена и маленький ребенок и если бы я их не перевозил, это сигнал того, что я здесь ненадолго. Это в моей ситуации. Поэтому в моем случае это, наверное, не говорит о том, что я здесь надолго или ненадолго. Но контракт у меня еще действует год. Надеюсь, что этот контракт я точно отработаю», — сказал Слуцкий.
Леонид Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. В тренерский штаб 53-летнего специалиста вошли Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий, который в ноябре стал главным тренером азербайджанского «Сабаха».
В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив один балл клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.
Новый сезон в китайской Суперлиге стартует 21 февраля.