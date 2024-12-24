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Роналду вместе с детьми встретился с Санта-Клаусом в Финляндии

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с семьей прилетел в Финляндию, где встретился с Йоулупукки — местной версией Санта-Клауса.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Супруга португальца Джорджина Родригес опубликовала в соцсетях видео, на котором дети Роналду в рождественских шапочках слушают рождественскую песню на финском языке. В кадре на заднем плане с улыбкой и восторженным выражением лица появляется сам Роналду.

«Мы уже оставили свои письма в доме Санты», — подписала видео Родригес.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 83 матча, в которых забил 74 мяча и сделал 18 голевых передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов.

В этом сезоне Роналду провел 19 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал три голевые передачи. Действующий контракт португальца с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.