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«Спортинг» отправил в отставку преемника Аморима Перейру

Лиссабонский «Спортинг» объявил об уходе португальского специалиста Жоау Перейры с поста главного тренера клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Лев навсегда. Спасибо, Жоау Перейра», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Спортинга».

Напомним, 40-летний Перейра возглавил лиссабонский клуб в ноябре, после ухода предыдущего тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Под руководством Перейры «Спортинг» одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Ранее Перейра возглавлял вторую команду «Спортинга». В качестве футболиста он выступал за клуб из Португалии с 2010‑го по 2012‑й, а также с 2015-го по 2016 год.

39-летний Рубен Аморим руководил лиссабонским «Спортингом» с 2020 года. За это время зелено-белые дважды побеждали в чемпионате Португалии. До Аморима «Спортинг» в последний раз выиграл национальное первенство в 2001 году.

В текущем сезоне «Спортинг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны, имея в активе 37 очков. У идущей га первом месте «Бенфики» 38 баллов. В следующем туре чемпионата Португалии лидеры встретятся между собой.

Спортинг