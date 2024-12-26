«Спортинг» отправил в отставку преемника Аморима Перейру

«Лев навсегда. Спасибо, Жоау Перейра», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Спортинга».
Напомним, 40-летний Перейра возглавил лиссабонский клуб в ноябре, после ухода предыдущего тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Под руководством Перейры «Спортинг» одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
Ранее Перейра возглавлял вторую команду «Спортинга». В качестве футболиста он выступал за клуб из Португалии с 2010‑го по 2012‑й, а также с 2015-го по 2016 год.
39-летний Рубен Аморим руководил лиссабонским «Спортингом» с 2020 года. За это время зелено-белые дважды побеждали в чемпионате Португалии. До Аморима «Спортинг» в последний раз выиграл национальное первенство в 2001 году.
В текущем сезоне «Спортинг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны, имея в активе 37 очков. У идущей га первом месте «Бенфики» 38 баллов. В следующем туре чемпионата Португалии лидеры встретятся между собой.