Орлов объяснил, почему хоккей не может быть популярнее футбола

«Хоккей — очень сложная игра для телевидения. Бывает много случаев, когда шайбу не видно, даже через телеобъектив. Очень быстрая игра. Шайба — это не футбольный мяч, а брусок резины. Трудно весь путь шайбы прочертить, в ее перемещениях по площадке мало логики. Футбол популярнее хоккея в мире. В хоккей играют только северные страны. И у нас в стране футбол все равно популярнее, чем хоккей. Меня в этом никто не переубедит. Еще один факт — в барах в основном футбол смотрят, не хоккей. Это показатель», — сказал Орлов.