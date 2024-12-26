Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орлов объяснил, почему хоккей не может быть популярнее футбола

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Зенит» объяснил, почему национальным видом спорта в России является футбол, а не хоккей.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

«Хоккей — очень сложная игра для телевидения. Бывает много случаев, когда шайбу не видно, даже через телеобъектив. Очень быстрая игра. Шайба — это не футбольный мяч, а брусок резины. Трудно весь путь шайбы прочертить, в ее перемещениях по площадке мало логики. Футбол популярнее хоккея в мире. В хоккей играют только северные страны. И у нас в стране футбол все равно популярнее, чем хоккей. Меня в этом никто не переубедит. Еще один факт — в барах в основном футбол смотрят, не хоккей. Это показатель», — сказал Орлов.

12 декабря Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты социологического опроса, согласно которому 27% россиян назвали хоккей главным национальным видом спорта. Футбол набрал 9% голосов — столько же, сколько и фигурное катание.