«Более мерзких людей не встречал». Мамаев — о бывшей жене Алане

«Более мерзкого человека в своей жизни я не встречал. Она на протяжении всего времени живет только благодаря тому, что я дал ей свою фамилию. Больше ничего. Я общался с адвокатом, и я хотел лишить ее своей фамилии, но, к сожалению, это фактически невозможно, пока она сама не захочет.



Самое печальное, что вот уже у нас с женой двое детей, мы живем счастливой жизнью, но постоянно долетает какая-то гадость про меня. Я не понимаю. Неужели человек настолько несчастен, что, кроме того, чтобы играть моим именем, не может ничего? Если бы хоть какая-то доля правды была из того, что до меня доходит. Везде идет откровенная ложь. Она начала творить дичь еще тогда, когда у меня умер отец. И с этого момента у меня не может быть с ней никаких отношений. Отец уже умер, а она поливала его грязью в обществе. Она поливала грязью мою жену. Она говорила о моем нерожденном первом ребенке “выродок”.



Она говорит, что я не плачу алименты. Два или три раза ей делали официальное предложение касательно выплат 300 тысяч в месяц, пока Алисе не исполнится 18 лет. Хотя я понимал, что уже заканчиваю карьеру. 300 тысяч рублей я предлагал. Она говорит: “Нихера, будет все по закону”. А по закону вот, мы судились. Она подала один иск на 300 миллионов, второй на 300 миллионов, еще что-то хотела там сделать. Но в итоге суд принял решение, что я должен платить прожиточный минимум, так как я безработный. Она испоганила мое отношение с дочерью настолько, что у меня нет никакого общения на протяжении двух лет.



Единственное, о чем я мечтаю — чтобы человек начал жить своей жизнью. Вот у нее есть моя фамилия, благодаря которой она что-то из себя представляет, вот пусть она выстроит свой жизненный путь без присутствия меня и моей семьи. Я общался с адвокатом, и я хотел лишить ее своей фамилии, но, к сожалению, это фактически невозможно, пока она сама не захочет. Если человек ничего не умеет кроме того, что говорить гадости, ну что ты сделаешь? Самое печальное, что нет общения с дочерью вообще», — рассказал Мамаев.