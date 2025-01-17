Неймар объяснил, почему не выиграл «Золотой мяч»

«Оглядываясь назад, я думаю о том, как мне не везло с травмами. Семь лет я постоянно получал травмы. Они были серьезными и выводили меня из строя на месяцы. Именно это ранило меня больше всего. Если задуматься, то мой расцвет пришелся на “ПСЖ”. По тому, как я там играл, я уверен, что выиграл бы “Золотой мяч”. Но эти травмы меня сдерживали», — приводит слова Неймара Barca Universal в соцсети Х.