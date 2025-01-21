Неймар хочет расторгнуть контракт с клубом и получить $65 млн

Ранее сообщалось, что бразильский футболист близок к переходу в «Сантос» на правах аренды. Согласно источнику, Неймар намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом, но при этом получить 65 миллионов долларов, которые ему полагаются в качестве зарплаты до завершения контракта, действующего до лета 2025 года.