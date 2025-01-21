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Неймар хочет расторгнуть контракт с клубом и получить $65 млн

Как сообщает Globo, Неймар хочет перейти в «Сантос» не на правах аренды, а на полноценной основе, расторгнув контракт с «Аль-Хилялем».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Megan Briggs/Getty Images

Ранее сообщалось, что бразильский футболист близок к переходу в «Сантос» на правах аренды. Согласно источнику, Неймар намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом, но при этом получить 65 миллионов долларов, которые ему полагаются в качестве зарплаты до завершения контракта, действующего до лета 2025 года.

«Сантос» следит за ситуацией и ожидает, что Неймар будет в Бразилии до конца января.

Из-за постоянных травм 32-летний Неймар с лета 2023 года, когда состоялся его переход из «ПСЖ», провел за саудовский клуб «Аль-Хиляль» всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.

В течение своей карьеры бразильский футболист выступал за «Сантос», «Барселону», «ПСЖ». Больше всего матчей Неймар провел в составе «Сантоса». Он принял участие в 225 играх во всех турнирах, где забил 136 голов и сделал 64 результативные передачи.