Неймар хочет расторгнуть контракт с клубом и получить $65 млн

Ранее сообщалось, что бразильский футболист близок к переходу в «Сантос» на правах аренды. Согласно источнику, Неймар намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом, но при этом получить 65 миллионов долларов, которые ему полагаются в качестве зарплаты до завершения контракта, действующего до лета 2025 года.
«Сантос» следит за ситуацией и ожидает, что Неймар будет в Бразилии до конца января.
Из-за постоянных травм 32-летний Неймар с лета 2023 года, когда состоялся его переход из «ПСЖ», провел за саудовский клуб «Аль-Хиляль» всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.
В течение своей карьеры бразильский футболист выступал за «Сантос», «Барселону», «ПСЖ». Больше всего матчей Неймар провел в составе «Сантоса». Он принял участие в 225 играх во всех турнирах, где забил 136 голов и сделал 64 результативные передачи.