Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар хочет вернуться в клуб из Европы после «Сантоса»

Бразильский нападающий Неймар хочет вернуться в европейский клуб после краткосрочного контракта с «Сантосом», сообщает ESPN.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Francois Nel/Getty Images

По информации источника, Неймар подпишет с «Сантосом» контракт на шесть месяцев. Футболист использует это время, чтобы набрать физическую форму и вернуться в один из клубов пяти топ-чемпионатов Европы.

Ранее «Аль-Хиляль» расторг контракт с 32-летним форвардом по обоюдному согласию.

В СМИ сообщали, что Неймар близок к возвращению в «Сантос» на правах аренды. Позднее стало известно, что форвард намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом и при этом получить $65 млн, которые ему полагаются в качестве зарплаты до завершения трудового соглашения, действующего до лета 2025 года.

Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее нападающий получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Футболист вернулся на поле спустя год, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).

Из-за травм Неймар провел за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, сыграв поле 42 минуты.