Неймар хочет вернуться в клуб из Европы после «Сантоса»

В СМИ сообщали, что Неймар близок к возвращению в «Сантос» на правах аренды. Позднее стало известно, что форвард намерен расторгнуть контракт с саудовским клубом и при этом получить $65 млн, которые ему полагаются в качестве зарплаты до завершения трудового соглашения, действующего до лета 2025 года.