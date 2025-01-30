«Аль-Иттифак» отправил в отставку Стивена Джеррарда

В качестве игрока Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Футболист становился обладателем Кубка Англии (2001, 2006) и Кубка английской лиги (2001, 2003, 2012). В 2001 году англичанин вместе с «Ливерпулем» выиграл Кубок УЕФА, в 2005-м — Лигу чемпионов. Также Джеррард выступал за американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 114 матчей и 21 забитый гол за сборную Англии.