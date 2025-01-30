«Аль-Иттифак» отправил в отставку Стивена Джеррарда

Как сообщает пресс‑служба команды из Саудовской Аравии, бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард покинул пост главного тренера «Аль‑Иттифака»,
Контракт Джеррарда с клубом был рассчитан до лета 2027 года. Под его руководством 44‑летнего специалиста команда одержала 23 победы в 59 матчах. «Аль-Иттифак» идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 19 очков после 17 проведенных туров. Следующий матч команда проведет 31 января дома против клуба «Аль-Шабаб».
За «Аль-Иттифак» играют ранее выступавший за ЦСКА бразилец Витиньо, экс-футболист «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, известный по выступлениям за «Лион» и «Фулхэм» француз Мусса Дембеле.
Ранее Джеррард возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс», вместе с которым стал чемпионом Шотландии. Также Стивен работал с молодежной командой «Ливерпуля».
В качестве игрока Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Футболист становился обладателем Кубка Англии (2001, 2006) и Кубка английской лиги (2001, 2003, 2012). В 2001 году англичанин вместе с «Ливерпулем» выиграл Кубок УЕФА, в 2005-м — Лигу чемпионов. Также Джеррард выступал за американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 114 матчей и 21 забитый гол за сборную Англии.