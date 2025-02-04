Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

«Лучше себя я никого не видел. Я говорю это от всего сердца. Думаю, что да, я лучший игрок. Многим нравятся Месси или Марадона, но я самый цельный из всех, кто когда‑либо играл в футбол. Я делаю все в футболе. Хорошо играю головой, хорошо исполняю стандартные положения, бью с левой и с правой. Я силен и быстр», — цитирует Роналду Marca.
5 февраля форварду исполнится 40 лет. Роналду выступает в «Аль-Насре» с января 2023 года. 31 января он стал первым футболистом в истории, выигравшим 700 матчей на высшем клубном уровне. Ранее Роналду также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». На его счету 105 голов в 215 матчах в сборной Португалии.
В составе национальной команды футболист в 2016 году победил на чемпионате Европы. Криштиану Роналду пять раз получал «Золотой мяч» и семь раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.