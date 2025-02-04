Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

«Лучше себя я никого не видел. Я говорю это от всего сердца. Думаю, что да, я лучший игрок. Многим нравятся Месси или Марадона, но я самый цельный из всех, кто когда‑либо играл в футбол. Я делаю все в футболе. Хорошо играю головой, хорошо исполняю стандартные положения, бью с левой и с правой. Я силен и быстр», — цитирует Роналду Marca.