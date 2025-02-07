Серхио Рамос перешел в мексиканский «Монтеррей»

Ранее Рамос также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».



В составе «королевского клуба» защитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.



За сборную Испании футболист провел 180 матчей, в которых забил 23 гола. В 2010 году Рамос стал победителем чемпионата мира, в 2008 и 2012 годах выиграл чемпионат Европы.