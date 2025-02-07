Серхио Рамос перешел в мексиканский «Монтеррей»

Трудовое соглашение с Рамосом рассчитано на год. Защитник будет выступать в «Монтеррее» под 93-м номером.
«Монтеррей» играет в высшей лиге Мексики. В текущем сезоне команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны с 6 очками.
В прошлом сезоне Рамос вернулся в родную «Севилью», подписав с клубом однолетний контракт. Он провел за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. В июне «Севилья» объявила, что не будет продлевать соглашение с защитником.
Ранее Рамос также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».
В составе «королевского клуба» защитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.
За сборную Испании футболист провел 180 матчей, в которых забил 23 гола. В 2010 году Рамос стал победителем чемпионата мира, в 2008 и 2012 годах выиграл чемпионат Европы.