Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моуринью впустил болельщика «Фенербахче» в автобус с командой: видео

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью впустил болельщика в клубный автобус, чтобы счастливый парень сделал фото с кумирами.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Один из болельщиков «Фенербахче» оказался в автобусе клуба и пообщался с футболистами. Этот момент попал на видео.

«Любишь [Себастьяна] Шиманьского? Иди, поцелуй его», — сказал Моуринью в видео.

Болельшик команды после матча побежал за отъезжавшим от стадиона клубным автобусом. Это увидел главный тренер «Фенербахче» и не смог остаться равнодушным, попросив остановиться и пустить его внутрь.

После 23 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 54 очка.

Напомним, летом 2024 года Жозе Моуринью возглавил турецкий клуб. Впервые за 20 лет после «Порту» португалец оказался в клубе не из топ-5 лиг.

В следующем туре подопечные Жозе сыграют с «Аланьяспором». Турнирную таблицу турецкого чемпионата возглавляет «Галатасарай», у которого 57 очков.

Фенербахче