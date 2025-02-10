Моуринью впустил болельщика «Фенербахче» в автобус с командой: видео

Один из болельщиков «Фенербахче» оказался в автобусе клуба и пообщался с футболистами. Этот момент попал на видео.
«Любишь [Себастьяна] Шиманьского? Иди, поцелуй его», — сказал Моуринью в видео.
Болельшик команды после матча побежал за отъезжавшим от стадиона клубным автобусом. Это увидел главный тренер «Фенербахче» и не смог остаться равнодушным, попросив остановиться и пустить его внутрь.
После 23 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 54 очка.
Напомним, летом 2024 года Жозе Моуринью возглавил турецкий клуб. Впервые за 20 лет после «Порту» португалец оказался в клубе не из топ-5 лиг.
В следующем туре подопечные Жозе сыграют с «Аланьяспором». Турнирную таблицу турецкого чемпионата возглавляет «Галатасарай», у которого 57 очков.