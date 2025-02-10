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Месси показал технику с мячом для американского футбола: видео

Лионель Месси снялся в рекламном ролике нового сезона МЛС.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Видео, где Месси управляется с мячом для американского футбола, показали на Apple TV после трансляции Супербоула, где «Филадельфия Иглз» обыграла «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40:22.

«Когда football заканчивается, начинается fútbol» — гласит слоган в ролике, напоминая, что по завершении сезона в американском футболе в США стартует сезон в европейском, в который играет Месси (слово fútbol употреблено на родном языке аргентинца).

Сам Лионель Месси побывал на Супербоуле с сыновьями и партнерами по «Интер Майами» Жорди Альбой, Луисом Суаресом и Серджи Бускетсом.

37-летний Месси с лета 2023 года играет в США за «Интер Майами». В минувшем сезоне клуб из Флориды стал победителем регулярного чемпионата МЛС, однако в первом раунде плей-офф неожиданно уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Лионель Месси провел за «Интер Майами» 22 матча в минувшем сезоне, в которых забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач. Аргентинец был признан самым ценным игроком сезона в МЛС. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.