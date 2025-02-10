Появилось видео драки Оздоева и игроков ПАОКа с фанатами АЕКа

Магомед Оздоев и еще несколько игроков ПАОКа были дисквалифицированы на 10 дней в связи с дракой с болельщиками на парковке после матча Кубка Греции против АЕКа, который прошел 18 декабря. Команды провели два матча — в первом ПАОК на чужом поле проиграл со счетом 0:1, в ответном дома сыграл вничью — 1:1. Основное время завершилось победой хозяев, однако гости сумели забить во втором дополнительном тайме.