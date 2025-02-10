Появилось видео драки Оздоева и игроков ПАОКа с фанатами АЕКа

Магомед Оздоев и еще несколько игроков ПАОКа были дисквалифицированы на 10 дней в связи с дракой с болельщиками на парковке после матча Кубка Греции против АЕКа, который прошел 18 декабря. Команды провели два матча — в первом ПАОК на чужом поле проиграл со счетом 0:1, в ответном дома сыграл вничью — 1:1. Основное время завершилось победой хозяев, однако гости сумели забить во втором дополнительном тайме.
На видео, опубликованном на греческом портале kentri.blog, видно, как на парковке трое болельщиков АЕКа стоят перед автобусом с футболистами ПАОКа и что-то выкрикивают. Охранник попытался увести хулиганов, однако из автобуса ПАОКа начали выскакивать футболисты и члены тренерского штаба. Разборки продолжились за пределами досягаемости камеры наблюдения.
6 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела со стороны спортивного прокурора. Техническому персоналу ПАОКа, Оздоеву и еще четверым футболистам, включая еще одного экс-игрока «Зенита» Деяна Ловрена, могут грозить лишение свободы на срок от трех месяцев и штрафы. Дисквалификация вступила в силу в момент возбуждения уголовного дела.
32-летний Магомед Оздоев выступает за ПАОК с лета 2023 года. В составе команды игрок провел 83 матча, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Вместе с клубом Оздоев стал чемпионом Греции в прошлом сезоне.
По ходу карьеры Оздоев также выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России футболист принял участие в 35 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста. В составе национальной команды Оздоев принимал участие в чемпионате Европы, которых проходил в 2021 году.
ПАОК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. На счету команды 40 очков по итогам 22 туров. Также за ПАОК выступает российский нападающий Федор Чалов.