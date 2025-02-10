Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ПАОКа в январе

Полузащитник Магомед Оздоев, выступающий в Греции за ПАОК, выдвинут на звание лучшего игрока команды за январь. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В числе кандидатов также находятся польский защитник Томаш Кендзера и хорватский вратарь Доминик Котарски. В январе Оздоев провел шесть матчей за ПАОК во всех турнирах, сделав одну голевую передачу и получив одно предупреждение.
В настоящий момент Оздоев отстранен от игр. Оздоеву и еще четверым футболистам, включая еще одного экс-игрока «Зенита» Деяна Ловрена, за драку после матча с АЕКом могут грозить лишение свободы на срок от трех месяцев и штрафы. Дисквалификация вступила в силу в момент возбуждения уголовного дела.
32-летний Магомед Оздоев выступает за ПАОК с лета 2023 года. В составе команды игрок провел 83 матча, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Вместе с клубом Оздоев стал чемпионом Греции в прошлом сезоне.
По ходу карьеры Оздоев также выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России футболист принял участие в 35 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. В составе национальной команды Оздоев принимал участие в чемпионате Европы, которых проходил в 2021 году.
ПАОК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. На счету команды 40 очков по итогам 22 туров.