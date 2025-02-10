Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-вратарь сборной России рассказал о потере денег после развода

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что бывшая супруга отказалась перечислять ему деньги после развода.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

В эфире телеканала НТВ Нигматуллин объяснил, что они с экс-супругой не заключали брачный договор. Сам футболист планировал поделить имущество и деньги на пополам, но после развода жена Елена отказалась перечислять ему деньги.

Сейчас Нигматуллину приходится жить на съемной квартире в Москве. Его жена также забрала всю недвижимость. В настоящее время бывшие супруги через суд делят две квартиры — в Москве и Майами, а также парковочные места.

Отметим, в браке супруги находились с 1996 года, у них есть два сына — Руслан и Марсель.

На клубном уровне голкипер Нигматуллин трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом». В составе сборной провел 24 матча. Помимо футбола Нигматуллин также увлекался музыкой, а позже начал выступать по всему миру в разных жанрах. Он также работал комментатором и ведущим на спортивных проектах и телеканалах.