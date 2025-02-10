Экс-вратарь сборной России рассказал о потере денег после развода

На клубном уровне голкипер Нигматуллин трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом». В составе сборной провел 24 матча. Помимо футбола Нигматуллин также увлекался музыкой, а позже начал выступать по всему миру в разных жанрах. Он также работал комментатором и ведущим на спортивных проектах и телеканалах.