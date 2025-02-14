Игнатьев забил в дебютном матче за алжирскую «Кабилию»: видео

26-летний россиянин вышел на замену во втором тайме и на 72-й минуте помог своей новой команде открыть счет в матче, замкнув головой подачу в штрафную площадь.
Гол Игнатьева не помог «Кабилии» добиться положительного результата. Благодаря победе «МК Алжир» возглавил турнирную таблицу чемпионата Алжира. «Кабилия» занимает четвертое место, отставая от лидера на шесть очков.
Игнатьев перешел в «Кабилию» на прошлой неделе из армянского «Урарту». По информации Transfermarkt, алжирский клуб заплатил за россиянина 300 тыс. евро. Также сообщалось, что в Алжире Игнатьев будет зарабатывать 20 тыс. долларов в месяц.
Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Зимой 2020 года «быки» продали нападающего в «Рубин» за семь миллионов евро, что стало одной из самых больших продаж в истории клуба. В России Игнатьев также выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». Всего на его счету 111 матчей в РПЛ, в которых он забил 24 мяча и сделал 12 голевых передач.