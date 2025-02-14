Игнатьев забил в дебютном матче за алжирскую «Кабилию»: видео

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Зимой 2020 года «быки» продали нападающего в «Рубин» за семь миллионов евро, что стало одной из самых больших продаж в истории клуба. В России Игнатьев также выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». Всего на его счету 111 матчей в РПЛ, в которых он забил 24 мяча и сделал 12 голевых передач.