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Турецкий клуб наказан за уход с поля в матче с «Галатасараем»

Футбольному клубу «Адана Демирспор» присуждено техническое поражение по итогам выездного матча 23-го тура чемпионата Турции против «Галатасарая». Об этом сообщает пресс-служба Турецкой федерации футбола (TFF).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Yusuf Dursun/ dia images via Getty Images

Матч проходил 9 февраля. В начале встречи арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти в ворота «Аданы», который реализовал нападающий «Галатасарая» Альваро Мората. Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу этого решения и на 31-й минуте футболисты клуба ушли в раздевалку. На следующий день президент клуба Бедирхан Дурак подал в отставку.

Помимо технического поражения «Адана Демирспор» наказана лишением трех очков. Теперь у команды, занимающей последнее место в турецкой Суперлиге, всего пять очков. Кроме того, спортивный директор клуба Мурат Санджак на 30 дней отстранен от футбольной деятельности и оштрафован на 500 тыс. лир (1,25 млн рублей).

После этого решения «Галатасарай» укрепил свое лидерство в турнирной таблице, увеличив преимущество над «Фенербахче» до шести очков. Действующий чемпион Турции в этом сезоне не потерпел ни одного поражения на внутренней арене, выиграв 19 из 22 матчей чемпионата.

Галатасарай
Адана Демирспор