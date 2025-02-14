Турецкий клуб наказан за уход с поля в матче с «Галатасараем»

Матч проходил 9 февраля. В начале встречи арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти в ворота «Аданы», который реализовал нападающий «Галатасарая» Альваро Мората. Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу этого решения и на 31-й минуте футболисты клуба ушли в раздевалку. На следующий день президент клуба Бедирхан Дурак подал в отставку.
Помимо технического поражения «Адана Демирспор» наказана лишением трех очков. Теперь у команды, занимающей последнее место в турецкой Суперлиге, всего пять очков. Кроме того, спортивный директор клуба Мурат Санджак на 30 дней отстранен от футбольной деятельности и оштрафован на 500 тыс. лир (1,25 млн рублей).
После этого решения «Галатасарай» укрепил свое лидерство в турнирной таблице, увеличив преимущество над «Фенербахче» до шести очков. Действующий чемпион Турции в этом сезоне не потерпел ни одного поражения на внутренней арене, выиграв 19 из 22 матчей чемпионата.