Турецкий клуб наказан за уход с поля в матче с «Галатасараем»

После этого решения «Галатасарай» укрепил свое лидерство в турнирной таблице, увеличив преимущество над «Фенербахче» до шести очков. Действующий чемпион Турции в этом сезоне не потерпел ни одного поражения на внутренней арене, выиграв 19 из 22 матчей чемпионата.