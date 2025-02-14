Россия и Китай создали Тихоокеанскую футбольную конфедерацию

«Сотрудничество с китайскими партнерами — это возможность регулярного взаимодействия на международном уровне. Именно это необходимо для спортивного роста игроков. Через это партнерство российские клубы получат доступ на китайский спортивный рынок. Смогут чаще бывать в Поднебесной и привозить своих спортсменов на международные турниры», — рассказывает Алексей Попов, директор футбольной Академии «Искра».