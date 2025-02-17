Неймар забил первый гол за «Сантос» после возвращения

30 января Неймар объявил о подписании контракта с «Сантосом» за который выступал с 2009-го по 2013 год. Он провел за клуб 225 матчей во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Ранее «Аль-Хиляль» расторг трудовое соглашение с форвардом по обоюдному согласию.