Неймар забил первый гол за «Сантос» после возвращения

32-летний звездный нападающий «Сантоса» Неймар открыл счет в матче, забив с пенальти. Также он отметился голевым пасом. Другие голы в составе победителей забили Тасиано и Гильерме. Для Неймара это первые результативные действия после возвращения в «Сантос».
30 января Неймар объявил о подписании контракта с «Сантосом» за который выступал с 2009-го по 2013 год. Он провел за клуб 225 матчей во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Ранее «Аль-Хиляль» расторг трудовое соглашение с форвардом по обоюдному согласию.
Напомним, бразилец перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее Неймар получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Футболист вернулся на поле спустя год, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).
Из-за травм Неймар провел за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, сыграв на поле 42 минуты.
В текущем сезоне «Сантос» располагается на первом месте в группе В чемпионата штата Сан-Паулу с 12 очками. В следующем туре «Сантос» встретится с «Нороэсте».