Два уральских футболиста скончались за одну ночь

Игроки любительской команды по мини-футболу «ПОЗ-Прогресс» (Верхняя Пышма) 32-летний Ян Журавлев и его партнер по команде, 33-летний Даниил Хилобок, скончались в ночь на 16 февраля. Оба находились дома. Накануне вечером они вернулись с тренировки, поужинали и легли спать. По информации местного портала 66.ru, у обоих во сне произошла остановка сердца.
«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — говорится в сообщении на странице команды в соцсети «ВКонтакте».
Родственники и близкие погибших заявили, что проблем со здоровьем ни один из них не испытывал и на недомогание не жаловался. Результатов вскрытия нет. У Яна остались жена и трое маленьких детей, у Данила тоже осталась супруга.