Месси забил первый гол в 2025 году в официальных матчах: видео

Низкая температура не помешала Месси забить первый гол в официальном матче в этом году, который стал для него 851-м в карьере. Аргентинец на 73 мяча отстает от нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в активе которого 924 гола за карьеру.