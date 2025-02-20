Месси забил первый гол в 2025 году в официальных матчах: видео

Единственный гол в этой встрече на 56-й минуте забил звездный нападающий гостей Лионель Месси, отправив мяч в дальний угол из пределов штрафной. Голевой передачей на 37-летнего аргентинца отметился его бывший партнер по «Барселоне» Серхио Бускетс.
Матч был перенесен на сутки из-за экстремальной погоды в штате Канзас: температура −12°С при сильном ветре и обильном снегопаде. В итоге игра прошла при более спокойной погоде, но при температуре −15°С.
Низкая температура не помешала Месси забить первый гол в официальном матче в этом году, который стал для него 851-м в карьере. Аргентинец на 73 мяча отстает от нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в активе которого 924 гола за карьеру.
Ответный матч состоится 26 февраля. Победитель противостояния в ⅛ финала сыграет с ямайским клубом «Кавалер». За три дня до ответного матча «Интер Майами» откроет новый регулярный сезон МЛС домашней игрой против «Нью-Йорк Сити».